В Северной Осетии отремонтируют 51 школу

По словам министра образования и науки республики Эллы Алибековой, для региона очень важно, что дети будут учиться в современных условиях

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт пройдет в 51 школе Северной Осетии. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр образования и науки республики Элла Алибекова.

"Только что председатель правительства Борис Джанаев сообщил мне, что нам поддержали 51 школу по программе капремонтов! Очень рада этой новости! Огромная благодарность главе нашей республики Сергею Меняйло, председателю правительства Борису Джанаеву и Минпросвещения РФ! Спасибо от лица родителей, детей и учителей! Для нас очень важно, что дети будут учиться в современных условиях", - говорится в сообщении.

По словам министра, весной прошлого года стояла задача отремонтировать до конца 2023 года 66 школ. В 55 ремонт завершен полностью, еще 11 откроются после капремонта в ближайшее время.