Патриарх Кирилл связал внедрение ИИ во все сферы жизни с дегуманизацией общества

По словам предстоятеля РПЦ, важно отслеживать последствия этого и вырабатывать правила взаимодействия с искусственным интеллектом

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Вторжение искусственного интеллекта (ИИ) во все сферы человеческой жизни связано с дегуманизацией общества, важно отслеживать последствия этого и вырабатывать правила взаимодействия с ИИ. Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общения с участниками X международного фестиваля православных СМИ "Вера и слово".

"Наблюдая то, как вторгается искусственный интеллект во все стороны человеческой жизни, становится понятным, что речь идет, конечно, о дегуманизации человеческого общества, о потере той решающей роли, которую человек, свободный человек, силой своего разума, своей воли играет в установлении общественных отношений и в судьбе - и в личной судьбе, и в судьбе общества", - сказал патриарх.

По его мнению, невозможно представить, что искусственный интеллект выйдет из-под человеческого контроля, по крайней мере, "в ближайшей перспективе". Нельзя и избежать развития его возможностей.

"Мы должны внимательно <...> отслеживать последствия внедрения искусственного интеллекта. <…> Другими словами, мы не избежим развития всего того, что связано с продвижением возможностей искусственного интеллекта, но мы параллельно с этим должны развивать соответствующую философию, правила взаимодействия человека с искусственным интеллектом", - отметил патриарх.

Если же развитие ИИ будет опережать создание систем управления этим интеллектом, то, по словам предстоятеля РПЦ, "даже самые страшные фантастические картины, которые сегодня рисуют соответствующие авторы в своих произведениях, могут стать реальностью".