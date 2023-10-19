Общежитие Курганского госуниверситета намерены отремонтировать в 2024 году

На эти цели выделят около 150 млн рублей

ТАСС, 19 октября. Общежитие Курганского государственного университета отремонтируют в 2024 году, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время рабочей поездки в Курган.

"На следующий год будет отремонтировано общежитие на Комсомольской и ряд корпусов. Мы сейчас смотрим материально-техническую базу, также дополнительно приведем в порядок", - сказал он. Губернатор региона Вадим Шумков уточнил, что на ремонт общежития направят около 150 млн рублей.

Также, по словам Шумкова, планируется рассмотреть вопрос модернизации материально-технической базы сельскохозяйственной академии, которая ранее была присоединена к КГУ. "Была такая агония, как мы называем, когда долги в 400 млн рублей, накопленные [академией] за 10 лет, никто не платил, не позволяли не то, что развивать учреждение, а не позволяли даже нормально работать. На сегодня благодаря работе министра, министра сельского хозяйства долговая проблема решена", - отметил он.