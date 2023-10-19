19 октября, 13:45
Умер Геннадий Гладков

Геннадия Гладкова похоронили на Ваганьковском кладбище

Геннадий Гладков . Валерий Шарифулин/ ТАСС
Геннадий Гладков
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Прощание с композитором и его похороны состоялись в узком кругу

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Советский и российский композитор Геннадий Гладков, который умер 16 октября на 89-м году жизни, похоронен 19 октября на Ваганьковском кладбище. Об этом в беседе с ТАСС сообщил помощник и менеджер композитора Малик Аминов.

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"Похоронили", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что прощание с композитором и его похороны прошли в узком кругу.

18 октября на сцене "Москонцерт холл" состоялся концерт в память о Гладкове.

Ранее соболезнования родным и близким композитора выразили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин, а также заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер, режиссер Светлана Дружинина и другие. Так, Дружинина в беседе с ТАСС назвала смерть Гладкова большой потерей, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил вклад композитора в культуру России, а Варшавер назвал Гладкова великим композитором и удивительным человеком. В свою очередь народный артист России Михаил Боярский отнес совместную работу с Гладковым к самым счастливым моментам в своей творческой биографии. 

Теги:
РоссияМоскваУмер Геннадий Гладков
© Информационное агентство ТАСС
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