Более 600 человек доставили санавиацией в больницы Подмосковья с начала года

Санитарная авиация применяется для оказания медпомощи пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Вертолеты санитарной авиации помогли транспортировать в медицинские учреждения Московской области более 600 человек с начала 2023 года, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Вертолеты санитарной авиации применяются в тех случаях, когда идет речь об экстренной транспортировке пациента в условиях дальнего расстояния от медучреждения, напряженного дорожного трафика. Кроме того, благодаря системе "Ночной старт" санитарная авиация может работать даже в темное время суток. Всего с начала года санитарная авиация эвакуировала более 600 человек, в том числе 389 детей", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что санитарная авиация применяется для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов.

Отмечается, что в составе авиамедицинских бригад работают врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.