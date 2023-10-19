В Москве пройдет молодежный фотоконкурс "Наследие в объективе"

Работы будут рассматривать члены жюри, среди которых профессиональные российские фотографы, деятели искусств, лидеры общественного мнения и специалисты Мосгорнаследия

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Фотоконкурс "Наследие в объективе", посвященный объектам культурного наследия, открылся в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

"В Москве начался молодежный фотоконкурс "Наследие в объективе". В нем могут принять участие люди в возрасте от 18 до 35 лет. Им необходимо запечатлеть столичные объекты культурного наследия: здания, монументы, мосты, фонтаны, парковые беседки, художественные надгробия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заявку можно подать на сайте конкурса до 8 ноября включительно. В частности, в номинации "Посмотри в ОКНо" принимаются фотографии объектов культурного наследия и всего, что с ними связано. В номинации "Столичный движ" - эпично и культурно" главным героем снимков должен стать человек в пространстве объектов культурного наследия, а в номинации "Москва в кадре" - места, попавшие в объектив отечественных кинематографистов, причем, можно воссоздать сцены из фильмов, снятых здесь.

Работы будут рассматривать члены жюри, среди которых профессиональные российские фотографы, деятели искусств, лидеры общественного мнения и специалисты Мосгорнаследия. Победителей объявят в конце осени.

"Москва за свою многовековую историю существования успела объединить внутри себя целую палитру архитектурных стилей - от каменного узорочья и барокко до модерна, конструктивизма и сталинского ампира в исполнении ведущих мастеров и архитекторов своего времени. Но в суете мегаполиса мы часто не обращаем внимания на то, что нас окружает", - цитирует пресс-служба руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.