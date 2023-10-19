Более 50 священников прошли подготовку для работы в зоне СВО

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл сообщил, что "на передовой находятся более 100 штатных и внештатных батюшек"

СТАВРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Более 50 священников прошли учебно-методические сборы по организации работы с верующими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ТАСС главный военный священник, ответственных за духовное попечение о российских военнослужащих и сотрудников силовых структур в зоне проведения СВО, протоиерей Димитрий Василенков.

"В Санкт-Петербурге 26 священников прошли [сборы], в Ростове-на-Дону около 28 священников. Сейчас в Москве около 30 священников будем готовить. <…> Батюшки, кто проходил сборы в Санкт-Петербурге и в Ростове, уже трудятся в зоне специальной военной операции, показывают очень хороший результат. У нас очень много благодарностей от военных за их труд", - сказал он на площадке форума Всемирного русского народного собора в Ставрополе.

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл сообщил, что на передовой находятся более 100 штатных и внештатных священников. "Очень важный труд, там очень ждут. <…> Очень нужна поддержка психологическая, моральная, духовная нашим воинам", - сказал митрополит во время круглого стола "Служение духовенства в зоне СВО".

10-й юбилейный форум Всемирного русского народного собора (ВРНС) проходит в Ставрополе с 18 по 20 октября. Главная тема форума в этом году - "Служение Отечеству - ответственность за его судьбу". Участниками форума стали представители духовенства разных конфессий, органов власти, представители образовательных, общественных и добровольческих организаций. Организаторами выступают Международная общественная организация ВРНС города Москвы, Ставропольская митрополия, правительство Ставрополья и Северо-Кавказский федеральный университет.