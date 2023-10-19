В Омской области увеличили финансирование на ликвидацию незаконных свалок на 20%

Губернатор Виталий Хоценко отметил, что всего в 2023 году на эти цели выделили около 135 млн рублей

ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Омской области выделило дополнительные 25,8 млн рублей на ликвидацию незаконных свалок, написал в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко. Благодаря этому финансирование этого направления выросло в 2023 году до 135 млн рублей, что почти на 20% больше показателей 2022 года.

"Сегодня на заседании областного правительства распределили дополнительные 25,8 млн рублей на ликвидацию свалок в Омской области. Средства направили Горьковскому, Любинскому и Москаленскому районам, а также городу Омску. Всего в 2023 году на эти цели выделили порядка 135 млн рублей. В результате планируем ликвидировать 58 свалок, что значительно снизит негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду", - написал Хоценко.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева уточнила ТАСС, что в 2022 году на эти цели было направлено 114 млн рублей, было убрано 72 свалки. "Количество свалок в данном случае не является показателем, так как стоимость их ликвидации зависит от их объема", - рассказала она.

Проблема незаконных свалок во многом обусловлена нежеланием юридических лиц заключать соглашения на утилизацию отходов. В результате многие мелкие компании или подбрасывают мусор в баки жилых домов, или создают стихийные свалки. Для борьбы с этим в Омской области были значительно увеличены штрафы за незаконный выброс мусора из машин, при повторном нарушении конфискуется машина. Для выявления нарушений проводятся рейды, также власти планируют применить для этих целей автоматические фотоловушки, которые будут фиксировать номера машин нарушителей.

В 2021 году президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и властям Омской области принять меры по сокращению сроков ликвидации несанкционированных свалок, проблема которых остается актуальной для региона.