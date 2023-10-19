Минюст предложил выдавать в колониях осужденным женщинам пижамы и легинсы

Также в проекте приказа ведомства предлагается осужденным несовершеннолетним девушкам и взрослым женщинам разрешить иметь шорты и носить теплую шапку вместо платка

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минюст предлагает расширить перечень предметов одежды, которые заключенным будут выдавать в местах лишения свободы, в частности, разрешить заключенным женщинам и девушкам иметь юбки, халаты и пижаму. Это прописано в проекте изменений к приказу ведомства "Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах", с текстом которого ознакомился ТАСС.

"В норме № 4 вещевого довольствия осужденных, отбывающих наказания в воспитательных колониях, а также в пункте 4 приложения № 4 к приказу, указать: "костюм (жакет и юбка)", "сорочка или пижама ночная", "колготки полушерстяные или легинсы", халат домашний", - сказано в документе. Ранее эти предметы гардероба в вещевое довольствие осужденных не входили и им не выдавались. Также в проекте приказа предлагается осужденным несовершеннолетним девушкам и взрослым женщинам разрешить иметь шорты и носить теплую шапку вместо платка. В настоящий момент проект документа проходит общественные обсуждения.

Как заявил в беседе с корреспондентам ТАСС член Совета по правам человека, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, вынесенные на обсуждение в рамках проекта приказа нормы вещевого довольствия - это безусловно шаг на пути гуманизации и развитию пенитенциарной системы, улучшению условий содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

"В размещенном для обсуждения проекте приказа расширяется перечень предметов, которыми могут пользоваться осужденные женщины. Действующие нормы планируется дополнить халатами, шортами, легинсами, пижамами. Важно также обратить внимание на то, что планируется замена полушерстяного платка. Мы неоднократно получали в личных беседах с осужденными просьбы о том, чтобы этот элемент одежды был заменен на более привычный - зимние шапки. Определенно можно сказать, что это небольшой, но важный шаг на пути к тому, чтобы женщинам в местах принудительного содержания стало немного комфортней как с эмоциональной, так и с точки зрения здоровья", - сказал Мельников.

По его словам, эти предложения говорят о том, что Минюст уделяет внимание совершенствованию нормативно-правовой базы, способствующей развитию пенитенциарной системы, привлекая при этом экспертное сообщество. "Это внушает уверенность в том, что уголовно-исполнительная система продолжит свое развитие в положительном ключе", - сказал Мельников.