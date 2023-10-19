В 21 районе Москвы проверили качество воздуха

Результаты рейдов, а также проведенного анализа проб доступны на Портале открытого правительства Москвы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Измерения качества воздуха провели в 21 районе Москвы по заявкам жителей, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В период с 11 по 17 октября 2023 года передвижной экологической лабораторией ГПБУ "Мосэкомониторинг" обследована 21 территория города. На каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках - по адресам, откуда поступали жалобы жителей. Помимо автоматических измерений, на месте вручную отбираются пробы воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам", - говорится в сообщении.

В частности, передвижная лаборатория посетила округа: ЗАО (Филевский Парк, Крылатское, Очаково-Матвеевское, Можайский), ВАО (Сокольники, Богородское, Новогиреево), СЗАО (Хорошево-Мневники, Южное Тушино, Северное Тушино), ЦАО (Пресненский, Басманный, Таганский) и другие территории. Результаты рейдов, а также проведенного анализа проб доступны на Портале открытого правительства Москвы.

Отмечается, что в Москве каждый житель имеет возможность сообщить в столичный департамент природопользования о неприятных запахах или загрязнении воздуха, ГПБУ "Мосэкомониторинг" планово проводит экологические обследования указанных в заявках территорий. В составе московской системы экологического мониторинга функционируют три передвижные экологические лаборатории.