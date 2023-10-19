Специалисты МАГАТЭ проверят безопасность выловленной вблизи Фукусимы рыбы

По данным NHK, в исследовании принимали участие 12 ученых

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и специалистов из Канады, Южной Кореи и Китая собрали образцы рыбы, выловленной у побережья префектуры Фукусимы, чтобы проверить ее безопасность. Об этом сообщил телеканал NHK.

"Каждая страна проведет [собственный] анализ, но я уверен - они смогут подтвердить, что контроль [качества воды] в Японии проводится надлежащим образом", - приводит он слова представителя японского Агентства по рыболовству Такаси Тикара. В исследовании принимали участие 12 ученых, которые посетили рыболовецкий порт в городе Иваки (префектура Фукусима) для сбора образцов. Эксперты отобрали 70-килограммовые партии шести различных видов рыб и упаковали их в контейнеры со льдом, уточнил NHK. Телеканал указал, что полученные образцы доставят в исследовательское учреждение в префектуре Тиба, а затем будут отправлены в научные центры каждой из стран-участниц. Специалисты МАГАТЭ приняли решение обобщить результаты проверок, проведенных в каждом государстве, в едином отчете, который будет опубликован позднее.

Как отмечает Agence France-Presse со ссылкой на одного из участников инспекции Пола Макгиннити, эксперты попытаются установить, "правильно ли в японских лабораториях измеряют и анализируют" уровни содержания трития в воде. Он добавил, что "тритий вызывает беспокойство, потому что уровни [его содержания в воде с АЭС "Фукусима-1"] относительно высоки", к тому же его нельзя удалить в результате очистки. Однако эксперт сообщил, что специалисты не ожидают увидеть каких-либо изменений [уровня трития], особенно в рыбе: "Мы действительно ожидаем увидеть небольшое повышение уровня трития только в пробах морской воды очень близко к точке сброса. <...> В целом мы ожидаем обнаружить уровни [его содержания], сопоставимые с теми, что мы измеряли в прошлом году".

Авария на АЭС "Фукусима-1"

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением. Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Соответствующий процесс одобрен МАГАТЭ, однако вызывает недовольство некоторых стран, в первую очередь Китая.

В ходе первого этапа с 24 августа по 11 сентября в океан было сброшено около 7,8 тыс. тонн воды. 5 октября начался второй этап, в ходе которого планируется сбросить также примерно 7,8 тыс. тонн. Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1,5 тыс. беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.

Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Отмечается, что ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора.