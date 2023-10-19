В Скадовске отремонтировали улицу, где, предположительно, упала ракета ATACMS

Как сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко, администрация района поможет отремонтировать крыши семи частных домов, которые сильно повреждены кусками асфальта от взрыва

ГЕНИЧЕСК, 19 октября. /ТАСС/. Дорожные и коммунальные службы за два дня отремонтировали дорожное полотно на улице в Скадовске Херсонской области, попавшей под ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

По предварительным данным, украинские войска при обстреле Скадовска во вторник использовали американские ракеты ATACMS. Легкие ранения получили два мирных жителя, были повреждены дома и общественные здания.

"Завершено восстановление улицы в Скадовске, по которой позавчера нанесли ракетный удар нацисты из ВСУ. Дорожники оперативно отремонтировали асфальтовое покрытие, коммунальщики убрали мусор. Поможем оперативно отремонтировать и крыши семи частных домов, которые сильно повреждены кусками асфальта от взрыва. Такую задачу администрации района поставил губернатор Владимир Сальдо. Стройматериалами помогают регионы-шефы и Минстрой области", - написал Алексеенко в Telegram-канале.

Он отметил, что обстрелянную улицу, которая "всегда носила гордое имя красного командира Василия Чапаева", несколько лет назад переименовали в "вулицю Незалежности". "А теперь вот украинские нацисты разбомбили свою незалежность", - добавил глава областного правительства.