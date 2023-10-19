19 октября, 14:38
Военная операция на Украине

Путин указал, что бойцам СВО нужно помочь в обустройстве предоставляемых им участков

Кадры встречи Владимира Путина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным
© Kremlin.ru

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заверил президента в планах комплексно заниматься подключением участков к газу и водопроводу, чтобы они "не пустовали"

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Бесплатные участки для военнослужащих специальной военной операции (СВО) нужно помогать обустраивать, указал президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

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Глава региона на встрече с президентом доложил, что законодательный орган края в ближайшее время примет закон о предоставлении бесплатных земельных участков отличившимся бойцам специальной военной операции.

"Участникам надо помогать обустраивать эти участки", - отметил Путин. Махонин заверил президента в том, что власти региона будут комплексно заниматься подключением участков к газу и водопроводу, чтобы они "не пустовали". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПермский крайМахонин, Дмитрий НиколаевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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