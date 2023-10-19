В Совфеде поддержали идею проводить церемонию поднятия флага РФ в детских садах

Первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко отметил, что на данный момент такой инициативы в парламент не поступало

ВОЛОГДА, 19 октября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко поддержал идею проводить церемонию торжественного поднятия флага РФ и исполнение гимна не только в школах, но и в детских садах.

С соответствующим предложением к сенатору обратилась музыкальный руководитель одного из детских садов Вологды Екатерина Олехова в ходе заседания дискуссионного клуба молодежного парламента заксобрания области.

"Ребенок должен знать и свой флаг, должен знать президента, должен знать гимн. Это символы государства. Это было бы правильно", - сказал сенатор. "Это политическое воспитание, если мы политически не воспитаем нашу молодежь, ее воспитает кто-то другой. <…> Поэтому лучше, если это будут делать воспитатели, да еще в музыкальном каком-то плане", - подчеркнул он. Василенко добавил, что на данный момент такой инициативы в парламент не поступало.

С 1 сентября 2022 года в начале учебной недели в каждой российской школе исполняется гимн и поднимается государственный флаг.