19 октября, 14:54

График поездов на Казанском направлении МЖД изменится 23, 24 и 27 октября

На станциях Фаустово и Виноградово будут ремонтировать пути

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Расписание движения поездов на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится 23, 24 и 27 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 07:00 до 17:00 мск 23, 24 и 27 октября изменится расписание движения поездов на Казанском направлении между Ипподромом и Казанским вокзалом. Интервалы движения поездов будут увеличены: в утренний пик - до 20 минут, в дневное время - до 40 минут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будут ремонтировать пути на станциях Фаустово и Виноградово в дальнем пригороде, это скажется на движении поездов Казанского направления до Казанского вокзала. Диаметральные поезда по маршруту Ипподром - Зеленоград-Крюково будут сохранены.

"С расписанием пригородных и городских поездов сверяйтесь в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика [ЦППК]. Планируйте поездки заранее", - обратились в дептрансе к пассажирам. 

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