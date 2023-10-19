Парламент Грузии утвердил закон о штрафах для ТВ за ксенофобию

Оппозиция отказалась его поддерживать, так как считает, что у властей появится дополнительный рычаг давления на независимые СМИ

ТБИЛИСИ, 19 октября. /ТАСС/. Депутаты парламента Грузии во втором и окончательном третьем чтении приняли закон, позволяющий штрафовать вещателей за использование языка ненависти и содержание в ТВ-программах призывов к терроризму. Заседание парламента транслировалось на сайте законодательного органа.

"79 за и 3 против. Закон в третьем чтении принят", - сказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.

Законопроект рассматривался в ускоренном порядке. Оппозиция отказалась его поддерживать, так как считает, что этим законом у властей появится дополнительный рычаг давления на независимые СМИ. Одобренный закон теперь будет направлен на подпись президенту. Оппоненты власти будут просить главу республики Саломе Зурабишвили наложить на закон вето.

Представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявляли, что принятие этого проекта исходило из евродирективы, предусмотренной Соглашением об ассоциации с ЕС, подписанным в 2014 году.

Согласно поправкам в закон "О вещании", инициированных правящей партией, вещатель, в эфире которого будет использован язык ненависти в отношении человека или группы лиц по половому, возрастному, расовому, национальному, религиозному, языковому, политическому и иным признаками, получит в первый раз предупреждение. Если нарушение повторится в течение года, он будет оштрафован на 0,5% от годового дохода на сумму не меньше 2,5 тыс. лари ($960). Аналогичное наказание предусмотрено, если какая-либо телепрограмма будет содержать призыв к терроризму.