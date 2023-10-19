Пострадавшего при атаке БПЛА в Белгороде журналиста Sputnik перевели на лечение в Москву

Хайбару Акифи будут оказывать помощь в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А. В. Вишневского

БЕЛГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Врачи перевели журналиста Sputnik Хайбара Акифи, который 12 октября пострадал в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде, в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А. В. Вишневского. Об этом сообщили ТАСС в региональном минздраве.

"Мужчина переведен в Москву в Институт Вишневского", - сообщили в ведомстве.

Состояние жены журналиста, которая также пострадала при атаке БПЛА, врачи оценивают как стабильное, она находится в белгородской больнице. "Произведена окончательная стабилизация переломов. Наконец-то перевели ее из отделения анестезиологии-реанимации в отделение травматологии. Там она сегодня сделала первые шаги. То есть мы сегодня начали ранний этап реабилитации", - сказала журналистам главный врач городской больницы №2 Белгорода Ольга Мевша.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в ночь на 12 октября система противовоздушной обороны сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду. В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома, три человека погибли, в том числе маленький ребенок, еще двое получили серьезные ранения.

Как позже сообщил ТАСС генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, пострадали журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена Олеся, в числе погибших - их четырехлетняя дочь.