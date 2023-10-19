Эксперт из Израиля обвинил ведущую ТВ в Индии в том, что она одета в цвета флага Палестины

Телеведущая заявила, что сари, в которое она одета, досталось ей по наследству от ее бабушки

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 октября. /ТАСС/. Эксперт из Израиля Фредерик Ландау в прямом эфире обвинил телеведущую телеканала Times Now Шрею Дхундиал в том, что она одета в сари цветов флага Палестины. Инцидент произошел в ходе вечерней политической передачи Nation Tonight.

"Я вижу, что вы специально одеты в черно-красно-зеленые цвета. А я специально одет в бело-голубые цвета (цвета флага Израиля - прим. ТАСС), которые будут всегда преобладать. Как можно вести интервью с евреем, специально одевшись в цвета его заклятого врага?" - сказал на повышенных тонах Ландау.

Телеведущая в ответ на его ремарку заявила, что сари, в которое она одета, досталось ей по наследству от ее бабушки. "Если бы она была жива, ей было бы 105 лет. Она не знала о конфликте Израиля и ХАМАС, и цвета моего сари не означают поддержку какой-либо из сторон", - подчеркнула журналист.

Израильский политолог ответил на это, чтобы "телеведущая оставила свое сари для других мероприятий". Дхундиал парировала, что "не позволит ему выбирать, что ей носить".