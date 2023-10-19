Путин рад, что аварийную зону в пермских Березниках "наконец-то" расселили

В декабре 2004 года в этом городе произошла техногенная авария

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин с удовлетворением заметил, что людей из аварийной зоны пермских Березников наконец-то расселили. Этот вопрос он поднял на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Глава региона рассказал президенту о социально-экономическом развитии края, в том числе о расселении граждан из аварийного жилья. "Березники расселили?" - поинтересовался у него Путин. "Да", - ответил Махонин. "Наконец-то", - с удовлетворением сказал глава государства.

В декабре 2004 года в городе Березники произошла техногенная авария. В 100 м от здания шахтостроительного управления компании "Уралкалий" образовался провал почвы. Здание управления было законсервировано, а на площади перед управлением и близлежащих жилых домах появились трещины. После этого с периодичностью в год в Березниках образовывались новые провалы. В результате ЧП аварийными были признаны дома вокруг зоны провалов, в которых проживало более 12 тыс. человек, всего в Березниках около 150 тыс. жителей.

В 2015 году началось строительство микрорайона "Любимов" для переселения жителей из зоны аварии. Последний дом был сдан в эксплуатацию в июне 2023 года. Всего за годы строительства микрорайона новое жилье получили больше 12 тыс. жителей Березников.