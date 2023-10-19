Нижегородские врачи вылечили пациента с неоперабельной формой рака

В Мордовии пациенту выполнили паллиативную операцию по удалению опухоли кишечника, после чего он был направлен в Приволжский медцентр для лечения метастатического поражения печени

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Онкологи Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ) ФМБА России вылечили пациента из Мордовии с онкологическим заболеванием в стадии, которая считалась неизлечимой. Достичь такого результата удалось благодаря использованию высокотехнологичных методов лечения, начиная с классической хирургии и заканчивая интервенционными и лапароскопическими методами, сообщается на сайте медико-биологического агентства.

Отмечается, что в Мордовии пациенту выполнили паллиативную операцию по удалению опухоли кишечника, после чего он был направлен в Приволжский медцентр для лечения метастатического поражения печени. На первом этапе врачи выполнили пациенту редукцию печеночного кровотока, что позволило в итоге дорастить здоровую часть органа до размера, необходимого для безопасного удаления метастатического поражения.

"Далее впервые в Нижегородской области пациенту была проведена лапароскопическая правосторонняя портальная гемигепатэктомия - удаление правой доли печени. Операцию проводил врач-хирург отделения абдоминальной онкологии ПОМЦ ФМБА России Николай Бобров. Через небольшие проколы с помощью специального ультразвукового скальпеля и электроинструментов под видеоэндоскопическим контролем было выполнено обширное резекционное вмешательство", - говорится в сообщении.

Резекция печени прошла успешно, в течение полугода пациент наблюдался в медицинском центре, получая в Мордовии химиотерапию, которая закрепила эффект операции. "Сейчас у пациента отсутствуют признаки онкологического заболевания. Не менее важно и то, что пациент теперь может жить без дополнительной лекарственной терапии, и требуется лишь динамическое наблюдение", - добавили в ФМБА России.