Путин поручил провести реставрацию объектов Смоленской крепости

Глава государства также заявил о необходимости направить на эти цели не менее 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил провести противоаварийные и реставрационные работы на объектах Смоленской крепости до 2028 года включительно и направить на это не менее 4,5 млрд рублей из федерального бюджета, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: в целях сохранения объекта культурного наследия федерального значения "Крепостные стены и башни" XVI-XVIII веков (Смоленская область) обеспечить при участии администрации Смоленской области проведение в полном объеме в 2024 и 2025 годах противоаварийных работ и в 2024-2028 годах реставрационных работ на названном объекте, предусмотрев финансирование этих работ за счет средств федерального бюджета в объеме не менее 4,5 млрд рублей", - говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.

Кроме того, глава государства поручил правительству РФ обеспечить выделение средств из федерального бюджета для реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области", а также принять решения, обеспечивающие не позднее 2024 года дополнительную докапитализацию регионального фонда развития промышленности Смоленской области в объеме не менее 150 млн рублей.

Также в перечне поручений рекомендация АО "Российские железные дороги" совместно с администрацией Смоленской области утвердить и реализовать план мероприятий по увеличению объемов вывоза на экспорт промышленной и сельскохозяйственной продукции, представляемой к перевозке товаропроизводителями региона.

Путин в сентябре во время совещания по социально-экономическому развитию Смоленской области поручил Минкультуры тщательно продумать план реконструкции аварийной Смоленской крепостной стены, чтобы не платить дважды за одни и те же работы. Он потребовал от главы Минкультуры Ольги Любимовой не только разработать план восстановления объекта культурного наследия, но и как можно скорее подготовить и внести в бюджет все необходимые работы.

Смоленская крепостная стена была построена на рубеже XVI-XVII веков. Указ царя Федора Иоанновича о ее строительстве был издан 15 декабря 1595 года, закладка крепости состоялась в 1596 году при участии Бориса Годунова. В течение столетий Смоленская крепостная стена входила в число главных форпостов на западном рубеже России, до нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3 км. В 2020 году в Смоленске был создан музей национального значения "Смоленская крепость".