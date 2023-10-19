Пассажиры ЦППК стали чаще записывать билеты на транспортные карты

Подавляющее большинство разовых билетов было записано на "Тройки"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более 8 млн билетов записали на транспортные карты пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с начала года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"С начала года пассажиры компании записали в кассах, билетных автоматах и у кассиров-контролеров в поезде в 2,5 раза больше билетов на транспортные карты, чем за аналогичный период 2022 года. Подавляющее большинство разовых билетов было записано на "Тройки" - около 7 млн, еще более 1,1 млн - на "Стрелки" и транспортные карты ЦППК. Записывали, в основном, в билетных автоматах - более 7,3 млн раз. На кассы пришлось 664 тыс. оформлений, остальные - у кассиров-контролеров в поездах", - значится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, пассажиры компании могут оценить удобство карт "Тройка" и "Стрелка", на которых одновременно могут находиться и абонемент на пригородные поезда, и разовый билет ЦППК, и билет на городской или областной транспорт. Также "Кошельком" карты "Тройка" можно оплачивать поездки на Московских центральных диаметрах (МЦД).