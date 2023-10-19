В Москве в 2023 году запустили более 20 маршрутов электробусов

Заммэра столицы Максим Ликсутов отметил, что самым популярным стал маршрут т74

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Около 2,2 млн пассажиров воспользовались запущенными в этом году 23 новыми маршрутами электробусов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число электробусных маршрутов в столице достигло 100.

"23 электробусных маршрута мы запустили в этом году. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, самым популярным из них стал т74. В среднем в рабочий день на нем совершаются более 8,7 тыс. поездок", - сказано в сообщении.

Отмечается, что нового экологичного транспорта на улицах Москвы становится все больше, также для электробусов строят парки и расширяют сеть зарядных станций. С начала года электробусы на новых 23 маршрутах перевезли почти 2,2 млн пассажиров.

"В рамках крупнейшего в Европе контракта на поставку электробусов мы запускаем современный транспорт в разных районах Москвы. Новые российские модели оборудованы для перевозки маломобильных пассажиров и делают поездки еще комфортнее. Мы повышаем качество услуг и уменьшаем воздействие транспорта на окружающую среду", - резюмировал Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.