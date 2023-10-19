Акция "Запусти сердце" собрала в Подмосковье около 500 человек

Мероприятия проводились в Ивантеевке, Красноармейске и Пушкине

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Около 500 жителей Московской области присоединились к акции "Запусти сердце", направленной на популяризацию знаний по оказанию сердечно-легочной реанимации. Мероприятия проводились в Ивантеевке, Красноармейске и Пушкинском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба регионального отделения "Движения первых".

"Порядка 500 человек за три дня собрала акция ко Всемирному дню "Запусти сердце", который ежегодно отмечается 16 октября. Мероприятия, направленные на популяризацию простейших умений по оказанию сердечно-легочной реанимации, проводились в Ивантеевке, Красноармейске и Пушкине с 17 по 19 октября", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Подмосковье акция проводилась при поддержке комитета образования городского округа Пушкино и "Движения первых" в регионе.

Мероприятия состоялись при участии представителей Национального совета по реанимации и Общероссийской общественной организацией "Российское общество первой помощи". Преподаватели на акции организовали флешмобы, мастер-классы, а также обучали навыкам оказания первой помощи при внезапной остановке сердца.