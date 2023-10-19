19 октября, 16:04

В Ленобласти 4 тыс. школьников отправятся в бесплатное путешествие по региону

Сертификат могут получить учащиеся 5-9 классов через единый информационно-образовательный портал "Современное образование Ленинградской области"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Почти 4 тыс. школьников Ленинградской области отправятся в бесплатное путешествие по региону с помощью социального сертификата. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

"Школьники Ленинградской области могут совершить путешествие по историческим местам региона и раскрыть секреты истории с помощью социального сертификата. <...> Реализация программы бесплатных путешествий для школьников осуществляется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В этом году в путешествие по Ленинградской области смогут отправиться 3 800 школьников", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что сертификат могут получить учащиеся 5-9 классов через единый информационно-образовательный портал "Современное образование Ленинградской области". Туроператоры подготовили 26 экскурсионных программ, в них включено трехразовое питание, проживание в гостинице, трансфер, услуги экскурсовода, страховка, входные билеты при необходимости. Экскурсии разработаны с патриотическим уклоном, добавилось множество развивающих игр, мастер-классов, интеллектуальных викторин и профориентационных мероприятий. 

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РоссияЛенинградская область
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