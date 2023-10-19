В Вильнюсе состоялось шествие в поддержку Палестины

Более ста человек с плакатами, флагами и свечами прошли около полукилометра от Кафедральной площади до здания правительства

ВИЛЬНЮС, 19 октября. /ТАСС/. "Тихое шествие", как назвали его организаторы, состоялось в Вильнюсе. Немногим более ста человек с плакатами, флагами и свечами, которые ставят на могилах, прошли около полукилометра от Кафедральной площади до здания правительства.

"Военный конфликт означает противостояние двух равных сил. В данном случае это абсолютная неправда. Одной стороной является одна из мощнейших армий мира, другой - оккупированная несколько десятилетий назад и находящаяся в условиях блокады территория", - заявил журналистам организатор акции Андрюс Мажейка.

Инициаторы утверждали, что акция будет проходить как дань памяти жертвам с обеих сторон конфликта на Ближнем Востоке, но затем не стали скрывать, что это пропалестинская инициатива.

На Кафедральной площади находились и несколько человек, поддерживающих позицию Израиля. Они выражали недоумение по поводу того, что такая акция стала возможной.

Шествие сопровождали и следили за порядком полицейские патрули. Инцидентов не зафиксировано, произошла только словесная перепалка.