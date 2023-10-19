Госдеп призвал находящихся за рубежом американцев "проявлять повышенную осторожность"

В ведомстве уточнили, что это связано с возможными актами насилия и обострением напряженности в различных точках по всему миру

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Американским гражданам, находящимся в данный момент за рубежом, необходимо "проявлять повышенную осторожность" из-за возможных нападений экстремистов и обострения напряженности. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Госдепартамента.

В документе отмечается, что "находящимся за рубежом гражданам США рекомендуется проявлять повышенную осторожность в связи с возможными актами насилия и обострением напряженности в различных точках по всему миру". "В связи с ростом напряженности в различных точках мира, возможностью террористических атак, демонстраций или насильственных действий против граждан и интересов США Госдепартамент рекомендует гражданам США, находящимся за рубежом, проявлять повышенную осторожность", - добавили в американском внешнеполитическом ведомстве. Как отмечается в документе, "гражданам США следует сохранять бдительность в местах, популярных среди туристов".