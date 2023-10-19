Москвичи бесплатно оставили машины на новых парковках у станций МЦД более 10 тыс. раз

В начале сентября перехватывающий тариф заработал еще на девяти парковках у станций Московских центральных диаметров

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Жители столицы бесплатно оставили автомобили на девяти парковках у станций Московских центральных диаметров (МЦД) более 10 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комплекса Москвы.

"Как рассказал заммэра Москвы <...> по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в начале сентября заработал перехватывающий тариф еще на девяти парковках у станций Московских центральных диаметров. Он дает возможность бесплатно оставить автомобиль при выборе городского транспорта. За это время автомобилисты воспользовались тарифом больше 10 тыс. раз", - значится в сообщении.

Тариф стал доступен в сентябре на парковке №9050 у станций Чухлинка, Перово и Плющево, двух парковках у станции Выхино - №9173 и №9216, парковке №9175 у станции Ховрино, №9056 возле станции Толстопальцево, №9054 вблизи станции Внуково, № 9146 вблизи станции Мещерская и двух парковках у станции МЦД Аминьевская - №9122 и 9123. С 05:30 до 02:00 парковка по перехватывающему тарифу бесплатная, если совершить минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД. Первую поездку нужно начать от ближайшей к парковке станции.

"Мы создаем перехватывающие парковки около станций Московских центральных диаметров, чтобы у столичных водителей всегда была удобная альтернатива автомобилям. Этот сервис очень востребован: например, на парковке у станции МЦД-4 Внуково в 84% случаев автомобилисты пользуются именно перехватывающим тарифом. Это не только удобно, но и помогает разгрузить дороги", - резюмировал Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.