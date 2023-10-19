В Москве приступили к консервации фонтанов на Поклонной горе

Для полной промывки и консервации гидросооружений понадобится пять дней

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Специалисты готовят фонтаны на Поклонной горе в Москве к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Приступили к консервации сегментных фонтанов у монумента Победы на Поклонной горе. Три чаши расположены полукругом между главной аллеей Парка Победы и аллеей Артиллеристов. Из них уже слили воду, а сегодня приступили к промывке. С помощью аппаратов высокого давления и специального моющего средства промываем сами чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации", - значится в сообщении.

Отмечается, что в работах задействованы шесть специалистов ГБУ "Гормост" и две поливомоечные машины. Для полной промывки и консервации гидросооружений понадобится пять дней.

"Завершаем консервацию фонтанного комплекса "Годы войны" на главной аллее Парка Победы. Демонтируем форсунки и подводные светильники, установим заглушки и защитные элементы", - заключили в пресс-службе.