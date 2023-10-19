В Париже отменили вручение премии MTV European Music Awards по соображениям безопасности

По словам организаторов, в условиях обострения кризиса на Ближнем Востоке сейчас "неподходящее время для праздника"

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Организаторы премии MTV European Music Awards отменили по соображениям безопасности церемонию, которая должна была пройти в Париже 5 ноября.

Как сообщил телеканал BFMTV, это решение было принято "с учетом роста мировой напряженности и в качестве меры предосторожности для тысячи сотрудников и организаторов премии, артистов, а также фанатов, которые приезжают на шоу со всего мира".

Более того, по мнению организаторов, в условиях обострения кризиса на Ближнем Востоке сейчас "неподходящее время для праздника".

Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы. Это произошло после нападения 13 октября 20-летнего злоумышленника с ножом в учебном заведении в коммуне Аррас на севере Франции. От его рук погиб учитель Доминик Бернар. Еще три человека, в том числе охранник учебного заведения, получили ранения. Также в последние дни во Франции участились сообщения об угрозах взрывов, из-за которых проходила эвакуация аэропортов и музеев. В частности, Версальский дворец за последние шесть дней эвакуировали четыре раза.