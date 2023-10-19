В Росприроднадзоре заявили, что миру нужно бороться не с пластиком, а с его загрязнением

Заместитель руководителя ведомства Татьяна Кузнецова считает, что "отказ от полимеров в некоторых сферах будет шагом назад"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Мировому сообществу необходимо бороться не с производством пластика, а с его загрязнением, поскольку полимеры уже прочно вошли в жизнь человека, и отказ от них в некоторых сферах будет шагом назад. Об этом заявила заместитель руководителя Росприроднадзора Татьяна Кузнецова в рамках пленарного заседания I Всероссийской конференции "Микропластик в науке о полимерах", которая проходит в Великом Новгороде на площадке ИНТЦ "Валдай".

Конференция собрала более 120 экспертов из разных регионов России и стран Европы - специалистов в области экологии, биологии, аналитической химии и физики, химии полимеров.

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"К сожалению, мы имеем сейчас то, что на международных площадках говорят, что нужно бороться с пластиком. Но это не так. Нужно бороться с загрязнением пластика. Вопрос не в пластике. Мы прекрасно понимаем, что пластик и полимеры сейчас вошли не просто в жизнь каждой отрасли, но и в жизнь каждого человека. И отказ от полимеров в некоторых сферах будет шагом назад", - сказала Кузнецова.

"Влияние микропластика на окружающую среду тоже требует изучения. По некоторым данным, производство и сжигание полимеров вносит серьезный вклад в изменение климата, а микропластик в океане пагубно влияет на бактерии, которые способствуют растворению CO2. В то же время полимеры являются и очень хорошим способом депонирования углерода, потому что они намного более стабильны, чем нефть и природный газ. Так что вопрос влияния на климат тоже не так однозначен", - отметил в своем выступлении член-корреспондент РАН, заведующий научно-исследовательской лабораторией "Моделирование полимеров" передовой инженерной школы НовГУ Сергей Люлин.

Конференция будет состоять из трех секций. На первой участники обсуждают присутствие микропластика в окружающей среде и его возможное влияние на экологию. Вторая связана с аналитическими методами, необходимыми для изучения микропластика. Третья посвящена моделям и методам, которые могут помочь разобраться в наличии сложных экологических проблем, связанных с микропластиком. По итогам конференции будет принята резолюция, определяющая план дальнейших исследований микропластика.

Конференция продлится до 21 октября, планируется, что она станет ежегодной. Организаторами выступают МГУ имени М. В. Ломоносова, Отделение химии и наук о материалах РАН, Росприроднадзор, Новгородский университет. Партнеры конференции - Россельхозбанк, компании "Сибур" и "Лабконцепт", Передовая инженерная школа НовГУ.