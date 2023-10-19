Полиция выявила более 10 миграционных нарушений на хлебокомбинате во Владимире

В настоящее время полицейские устанавливают лиц, допустивших к работе иностранцев

ТАСС, 19 октября. Полицейские выявили более десяти нарушений миграционного законодательства на "Владимирском хлебокомбинате" в ходе двухчасовой проверки. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Владимирской области.

"19 октября сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области проведены мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. … В результате проведенных мероприятий на "Владимирском хлебокомбинате" задокументировано более десяти нарушений", - говорится в сообщении.

Так, девять иностранцев привлечены к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность, в отношении одного работника вынесено решение сократить срок временного пребывания из-за несоответствия заявленной цели въезда в Россию. Еще двое мигрантов, по данным УМВД, незаконно находились на территории Владимирской области. "Административные материалы, собранные сотрудниками полиции, переданы в суд для рассмотрения вопроса об административном выдворении данных граждан с территории Российской Федерации", - уточнили в пресс-службе.

Проверка проводилась в течение двух часов, производственный процесс по инициативе сотрудников правоохранительных органов не прекращался. В настоящее время полицейские устанавливают лиц, допустивших к работе иностранцев.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что из-за проверки силовиков на хлебокомбинате, который выпускает порядка 180 тонн продукции в сутки и обеспечивает хлебобулочными изделиями около 1,6 млн человек, был приостановлен производственный процесс. Данную информацию на предприятии подтвердили ТАСС. "19 октября производственный процесс на АО "Владимирский хлебокомбинат" был приостановлен из-за отсутствия на рабочих местах ключевых сотрудников мужского пола, поскольку все они проходили досмотры в рамках проверки предприятия управлением по вопросам миграции и военным комиссариатом города Владимира", - сказали на хлебокомбинате.