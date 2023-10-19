Кабмин утвердил правила поддержки одаренных детей

Выявление детей и молодежи осуществляется на основе наличия созданного ими результата интеллектуальной деятельности, подтвержденного патентом или свидетельством, говорится в постановлении правительства

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Правительство РФ сформулировало правила выявления и поддержки детей и молодежи, которые проявили выдающиеся способности. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ опубликован.

"Выявление детей и молодежи осуществляется на основе наличия созданного ими результата интеллектуальной деятельности, подтвержденного патентом или свидетельством", - говорится в документе. Кроме того, свидетельством может являться публикация в международном или всероссийском научном издании. Талантливую молодежь также будут выявлять посредством проведения олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.

В постановлении указывается, что взимание платы за участие в таких мероприятиях не допускается. В документе подробно описаны правила их организации и требования к ним.

Уточняется, что дальнейшее сопровождение выдающихся детей и молодежи осуществляется организациями, которые их представляли, и региональными центрами поддержки. Оно включает в себя индивидуальную работу с детьми, профессиональную ориентацию и содействие в трудоустройстве, а также психолого-педагогическое сопровождение.