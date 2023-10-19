МВД утвердило порядок действий сотрудников при признаках подделки паспорта

Решение о проведении соответствующей проверки принимает глава ведомства, начальник Центра по вопросам миграции или руководитель территориального органа, или их заместители

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. МВД России утвердило порядок действий сотрудников для проверки паспорта гражданина России при появлении подозрений, что он получен на основании поддельных или недействительных документов. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Основанием для проведения проверки является обнаружение сотрудником внутренних дел РФ, федеральным государственным гражданским служащим или работником Главного управлением по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России, Центра по вопросам миграции (ЦВМ) МВД России или подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России признаков, свидетельствующих об оформлении паспорта на основании поддельных, подложных или недействительных документов либо заведомо ложных сведений", - говорится в документе.

Обнаруживший признаки подделки паспорта сотрудник докладывает руководству об этом, решение о проведении проверки принимает глава МВД, начальник ЦВМ или руководитель территориального органа, или их заместители. "Срок проведения проверки не должен превышать двух месяцев со дня принятия решения о ее проведении", - сказано в приказе.

К проверке не допускаются лица, участвующие в оформлении паспорта, относительно которого проводится проверка. Также в документе указаны действия, которые должен совершать уполномоченный на проверку сотрудник, срок и шаги оформления заключения о признании паспорта оформленным по поддельным документам.

"Утвержденные заключение, рапорт, документы и материалы, полученные в ходе проверки, по окончании проверки уполномоченным сотрудником формируются в личное дело", - говорится в приказе.

Приказ подготовлен в соответствии с принятым весной 2023 года законом о гражданстве и вступает в силу 26 октября.