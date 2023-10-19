19 октября, 19:19

У аэропорта в КНДР собралась толпа, чтобы проводить Лаврова

Глава МИД РФ завершил программу своего официального визита в Пхеньян

ПХЕНЬЯН, 19 октября. /ТАСС/. Сотни корейцев провожали главу российского дипведомства Сергея Лаврова, завершившего программу своего официального визита, передает корреспондент ТАСС.

Ранее, несмотря на проливной дождь в Пхеньяне, столица КНДР встретила российского министра с радушием. Толпы жителей КНДР в национальных костюмах встретили Лаврова у трапа самолета. В день его отъезда в столичном аэропорту наблюдалось не меньшее оживление.

В начале недели глава российского дипведомства сопровождал президента РФ Владимира Путина во время визита в Пекин и провел встречи с китайским коллегой Ван И. Турне в Азию Лавров завершил официальным визитом в КНДР, где провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и был принят лидером республики Ким Чен Ыном. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичКНДРРоссия
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