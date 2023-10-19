Мордовия и Белоруссия планируют организовать турпрограммы для школьников

Стороны договорились собрать туроператоров и в формате ВКС обсудить вопросы организации таких поездок

ТАСС, 19 октября. Власти Мордовии планируют организовать туристические программы для групп школьников из Белоруссии, направленные в том числе на патриотическое воспитание, а также направлять мордовских школьников на отдых и экскурсии в Белоруссию. Об этом ТАСС рассказала директор туристско-информационного центра Мордовии Снежана Родимова.

"Договорились о взаимодействии, сотрудничестве, будем направлять школьников [в Белоруссию], а они [группы своих школьников] - к нам. Посетили много мест, связанных с Великой Отечественной войной, будем [совместно] развивать патриотический туризм", - рассказала Родимова по итогам работы делегации Мордовии в Белоруссии.

Она отметила, что в ближайшее время стороны договорились собрать туроператоров Мордовии и Белоруссии и в формате ВКС обсудить вопросы организации таких поездок. В целом, по словам Родимовой, Мордовия готовится к увеличению потока туристов после того, как аэропорт Саранска сможет принимать международные рейсы.

Как сообщил в четверг после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава Мордовии Артем Здунов, власти рассматривают возможность запустить рейс из Саранска в Минск после создания пункта пропуска через границу в аэропорту Саранска. Ранее Здунов сообщал, что работы по созданию пункта пропуска завершатся к концу 2023 года.