В Москве по проектам кураторов ЦОДД создали свыше 2 тыс. парковочных мест

Благодаря кураторам в столице также осуществили более 300 улучшений для участников дорожного движения

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Кураторы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы этим летом реализовали более 300 предложений по изменению движения, которые повысили комфорт автомобилистов, а также инициировали создание свыше 2 тыс. новых парковочных мест. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦОДД.

"Больше 2 тыс. новых мест для парковки появилось в городе этим летом по проектам кураторов ЦОДД. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, более 300 улучшений для всех участников движения удалось осуществить этим летом в Москве по проектам кураторов ЦОДД", - говорится в сообщении.

Так, в местах, где участились ДТП, добавили светофоры, "лежачие полицейские" или островки безопасности. Кроме того, были скорректированы схемы движения. Например, по просьбам жителей на Фестивальной улице перед пересечением с Московским скоростным диаметром теперь из правой полосы разрешен проезд в прямом направлении. Пропускная способность на этом участке выросла на 10-15%. Также была использована переразметка для увеличения пропускной способности на участках, где были заторы.

"Над каждым улучшением движения в городе тщательно работает большая команда специалистов: сначала транспортные схемы создают дорожные кураторы ЦОДД, аналитики проводят необходимые расчеты, а затем нововведения реализуют дорожные службы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, мы продолжаем обновлять и развивать транспортную инфраструктуру для удобства жителей", - резюмировал Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.