ВОЗ заявила о вспышках холеры с начала года более чем в 30 странах

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что наибольшую обеспокоенность вызывают ситуации в Бурунди, Камеруне, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Танзании, Судане, Сирии и Зимбабве

ЖЕНЕВА, 20 октября. /ТАСС/. Вспышки холеры в этом году зарегистрированы не менее чем в 31 стране, риску заболеть в мире подвергаются около одного миллиарда людей. Эти данные привел в выступлении перед представителями дипломатических миссий в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Эту болезнь мы должны были бы победить давно, однако фактически она нарастает", - сказал глава ВОЗ. Он подчеркнул, что число сообщений о заболевании холерой в 2022 году удвоилось по сравнению с 2021 годом, а "в текущем году будет еще хуже". Гебрейесус сообщил, что "по меньшей мере 31 государство в этом году имело вспышки холеры" и что "риску подвергается миллиард людей".

"Наибольшую обеспокоенность сейчас вызывают вспышки в Бурунди, Камеруне, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Танзании, Судане, Сирии и Зимбабве", - продолжил гендиректор. На юге Африканского континента "был достигнут значительный прогресс" в борьбе с этой болезнью, однако "сезон дождей повышает риск серьезных вспышек".

"Особое беспокойство внушает тот факт, что страны, которые много лет назад искоренили холеру, в этом году столкнулись с возвращением этого заболевания", - констатировал Гебрейесус. Он обратил внимание также на "серьезную нехватку жизненно важных поставок, включая оральную вакцину против холеры". Глава ВОЗ призвал мировое сообщество откликнуться на призыв о выделении $160 млн на борьбу с холерой. "Настало время действовать в отношении этого призыва, чтобы избежать ненужных смертей", - заключил он.

Согласно опубликованному в начале октября в Женеве информационному бюллетеню ВОЗ, число случаев заражения холерой превысило с начала года 582 тыс., умерли более 4,5 тыс. человек. Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженной пищей или водой.