Почти 70% опрошенных россиян планируют использовать господдержку при рождении детей

Большинство респондентов - 80% - хотят знать больше о существующих программах и пособиях

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Две трети (69%) россиян детородного возраста планируют при рождении ребенка пользоваться государственной поддержкой, 80% хотят знать больше о существующих программах и пособиях. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос провели в сентябре 2023 года, в нем приняли участие 620 человек в возрасте от 18 до 49 лет из всех регионов страны. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует детородное население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта.

"Большинство (80%) хотят знать больше о существующих программах и пособиях. Кроме того, две трети опрошенных (69%) выражают намерение при рождении ребенка пользоваться государственной поддержкой. Каждый второй (54%) россиянин детородного возраста рассчитывает обращаться за поддержкой в отдельных случаях, а 15% готовы максимально полно использовать все положенные детские пособия и выплаты", - говорится в результатах исследования.

При этом отмечается, что каждый четвертый (25%) респондент при рождении ребенка не намерен пользоваться мерами господдержки и планирует рассчитывать только на себя. 20% участников исследования не интересуются дополнительной информацией о мерах поддержки семей с детьми, чаще это молодежь до 24 лет (31%) и не имеющие детей россияне (27%).

Согласно итогам опроса, с программами господдержки матерей и семей с детьми знакомы 68% россиян детородного возраста, 15% из них знают о мерах поддержки в деталях. При этом 27% не знают о мерах господдержки, информированность ниже среди бездетных россиян (34%), не состоящих в браке (33%) и людей в возрасте старше 45 лет (32%).

Почти каждый второй потенциальный родитель (45%) будет в первую очередь обращаться к близким родственникам за информацией по вопросам, связанным с рождением или воспитанием ребенка. 42% выбирают статьи в интернете для поиска информации о детях и мерах поддержки, 35% обратятся на официальные ресурсы профильных органов власти, в том числе на сайты госуслуг и в отделы соцзащиты населения, 29% спросят у знакомых или друзей, 29% - врачей в женской консультации и поликлинике и 11% обратятся к информации в СМИ.

"Трансляция информации, связанной с вопросами рождения и воспитания детей, остается прерогативой ближайшего круга семьи и родственников. Выбор в пользу информации из официальных ресурсов профильных ведомств со стороны трети населения детородного возраста <...> свидетельствует о повышении осознанности будущих родителей и качества работы самих госорганизаций, которые смогли выстроить доверительный диалог со своей целевой аудиторией", - директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.