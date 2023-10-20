В Приморье за неделю заболеваемость ОРВИ выросла в 1,5 раза

С начала эпидемического сезона в регионе провели 792 исследования

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Приморском крае превысила эпидемический порог, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. За последнюю неделю отмечается более 5 тыс. заболевших, что на 50% больше данных предыдущей недели.

"По итогам минувшей недели на всей территории Приморского края заболеваемость ОРВИ регистрируется выше уровня эпидемического порога. Подъем заболеваемости отмечается среди всех возрастных групп. Число заболевших острыми респираторными инфекциями только за эту неделю составило более 5 тыс. человек", - сообщили в ведомстве.

С начала эпидемического сезона проведено 792 исследования, выделено 25 вирусов, среди которых - парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, а также COVID-19 и другие.

Из-за заболеваемости ОРВИ был частично приостановлен образовательный процесс в 31 группе 26 детских садов, а также в 13 классах 7 школ края.