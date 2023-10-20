В ДВФУ намерены ускорить подготовку инженеров с китаеведческими компетенциями

Как считает ректор университета Борис Коробец, это позволит российским специалистам быстро адаптироваться к меняющимся требованиям международного рынка

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) проводит трансформацию образовательных программ подготовки инженерных кадров, студентов будут готовить к работе в международных компаниях и обучать китаеведческим компетенциям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Новые кадры для международного рынка требуют новых компетенций. Мы будем обучать будущих инженеров работать в международной среде - в командах, где специалисты не только имеют разный профессиональный опыт, но и говорят на разных языках, являются приверженцами разных культурных ценностей. Кроме этого, важно научить наших специалистов адаптировать свой проект к быстро меняющимся требованиям международных рынков, где существуют национальные особенности и правила. Я убежден, что необходимо ускорить подготовку инженерных кадров с китаеведческими компетенциями, и ДВФУ готов выступить флагманом на пути к этой цели", - цитируют в пресс-службе ректора ДВФУ Бориса Коробца, выступавшего на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине.

Вуз готовит специалистов, готовых работать на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Одной из основных задач университета является обеспечение адаптивности выпускников к реалиям двусторонних отношений России и Китая. В вузе будущим специалистам дают не только профессиональные компетенции, но и знакомят с работой в международных командах и особенностями экономики Китая. Построение долгосрочного двустороннего сотрудничества в технологической сфере требует формирования новых ресурсных центров, которые объединят науку, образование и технологии России и Китая.

Ректор отметил, что в образовательный процесс, помимо вузов двух стран, обязательно должны быть включены индустриальные партнеры. ДВФУ уже имеет опыт эффективного взаимодействия с ведущими предприятиями отрасли в подготовке инженерных кадров для отечественной экономики. Кроме того, у университета заключены соглашения с более 60 учебными заведениями, научными институтами, правительственными организациями, бизнес-компаниями и фондами КНР.