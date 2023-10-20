Искусственный интеллект создаст картины с пейзажами Алтая на выставке "Россия"

Как сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов, изображения будут транслировать на медиашаре в павильоне №75

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Республика Алтай представит картины с пейзажами региона, созданные искусственным интеллектом, на выставке-форуме "Россия". Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

"Особенностью экспозиции станет использование как натуральных природных материалов, так и современных цифровых элементов. Среди них <…> медиашар с изображением алтайской природы, созданными искусственным интеллектом картинами, коллажами, технологичными проектами будущего", - сказал он.

Республика Алтай будет представлена на международной выставке-форуме "Россия" в зоне Сибирского федерального округа в павильоне №75. Здесь также расположат интерьерные трубы-калейдоскопы, в которых можно послушать современную алтайскую музыку. Также регион представит мультимедиа-экраны с пейзажами: весеннее цветение маральника, летние альпийские луга, бирюзовая Катунь осенью, зимние красоты и другое.

"Планировка стенда будет содержать несколько интерактивных зон, посвященных различным темам развития региона: это сбережение уникальной природы и экологические инициативы Республики Алтай, защита краснокнижных животных, в том числе снежного барса, чья популяция в регионе - крупнейшая в стране", - сообщил Максимов, добавив, что интерактивные зоны включат в себя и развитие туризма с вниманием к традициям, обычаям и культуре коренных жителей Алтая, креативные и творческие возможности региона, презентацию горнолыжных курортов, сбор и переработку природных лекарственных средств.

В ходе выставки запланированы выступления творческих коллективов, проведение мастер-классов, розыгрыш туристических путевок от ведущих туроператоров региона, выставка-продажа продуктов питания и сувенирной продукции Республики Алтай.