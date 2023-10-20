Томская область планирует установить побратимские отношения с Тегераном

Как сообщил замгубернатора региона Василий Потемкин, регион заинтересован в экспорте услуг в сфере образования и открыт для посещения иранскими студентами

ТАСС, 20 октября. Томская область рассматривает в качестве провинции-побратима Тегеран из-за его высокого научного потенциала. Об этом ТАСС сообщил на форуме "Сделано в России" замгубернатора региона Василий Потемкин.

"Возможно, это будет Тегеран, потому что там огромные университеты. Нам нужна побратимость не просто так, нужно что-то похожее на наш регион", - сказал Потемкин.

Он добавил, что регион заинтересован в экспорте услуг в сфере образования, поэтому Томская область открыта для посещения иранскими студентами. При этом Иран заинтересован в научно-техническом сотрудничестве.

Ранее делегация из Ирана посетила Томскую область. Чрезвычайный и полномочный посол республики в России Казем Джалали предложил губернатору региона Владимиру Мазуру выбрать одну из иранских провинций для установления побратимских отношений.

Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Москве 19-20 октября. Организатором форума является Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.