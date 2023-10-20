В Москве ожидаются небольшие осадки и до плюс 5 градусов

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Облачно с небольшими осадками и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 3 до 5 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до нуля градусов, ожидаются небольшие осадки (дождь, мокрый снег) и местами гололедица.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от нуля до плюс 5 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.