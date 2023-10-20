В Кузбассе впервые высадят краснокнижную липу

Как сообщили в компании "Кузбассразрезуголь", это может помочь в восстановлении земель после добычи угля

КЕМЕРОВО, 20 октября. /ТАСС/. Реликтовая сибирская липа, которая включена в Красную книгу Кузбасса, впервые будет использована для восстановления земель после угледобычи. Научный эксперимент по рекультивации проводится совместно с федеральным исследовательским центром Института угля и углехимии СО РАН, сообщили ТАСС в угольной компании "Кузбассразрезуголь".

"Мы создали первый в Кузбассе экополигон, апробированные на нем технологии помогают нам обеспечить высокую приживаемость традиционных культур. Новый эксперимент позволит нам не только эффективно озеленить отработанные территории, но и сохранить в экосистеме региона уникальную сибирскую липу, популяция которой в естественных условиях снижается", - привели в пресс-службе компании слова директора по правовому обеспечению и экологии Захара Сапурина.

В компании уточнили, что ранее краснокнижная сибирская липа в России не применялась для рекультивации угольных отвалов. Основной массив сибирской липы в Кузбассе произрастает на особо охраняемой природной территории Кузедеевского лесничества - памятника природы федерального значения "Липовый остров". Здесь ученые и экологи собрали около 2 кг семян липы сибирской, которые будут выращивать в специальных питомниках. Всего планируется подготовить около 4 тыс. саженцев с закрытой корневой системой.

После этого саженцы высадят на экспериментальном участке Калтанского угольного разреза. Для воссоздания привычных для липы естественных условий рядом укоренят растения-спутники: ель, пихту, кедр, рябину, черемуху и калину. Следить за их ростом будут экологи, которые определят оптимальные условия для выращивания краснокнижных деревьев. Планируется, что уже в 2027 году на полигоне Калтанского разреза будет воссоздано природоподобное сообщество, где будут и другие редкие виды эндемичных лекарственных и медоносных растений из экосистемы "Липового острова".

Сибирская липа занесена в Красную книгу Кемеровской области, растет в подпоясе черневой тайги. Достигает до 27 м в высоту и 1 м в диаметре. В Новокузнецком районе липа растет вместе с другими видами деревьев-спутников на площади 11 тыс. га, что является самым большим подобным участком в мире.

УК "Кузбассразрезуголь" - одна из крупнейших в РФ угледобывающих компаний, специализируется на добыче каменного угля открытым способом. В составе компании работают шесть угольных разрезов на территории Кемеровской области, в том числе и один из крупнейших в России разрезов "Бачатский", а также угольная шахта "Байкаимская". Их общий объем угледобычи составляет в среднем 45 млн тонн в год.