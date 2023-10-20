В Якутске на игры "Дети Азии" планируют привлечь почти 2 тыс. волонтеров

Как сообщили в правительстве региона, их задействуют в организации соревнований, визитов и пребывания гостей

ЯКУТСК, 20 октября. /ТАСС/. Участие свыше 1,9 тыс. волонтеров ожидается на предстоящих VIII Международных спортивных играх "Дети Азии", которые пройдут в Якутске летом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

"На VIII Играх "Дети Азии", которые пройдут в Якутске летом 2024 года, ожидается участие более 1 900 волонтеров, в том числе зарубежных и иногородних добровольцев. Волонтеры будут задействованы в более 20 функциональных направлениях для организации соревнований, визитов и пребывания гостей", - говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что набор волонтеров начался с 12 сентября, поступило уже почти 1 тыс. заявок из 50 регионов страны. Прием заявок продлится до 12 декабря.

"Участие в качестве волонтера-добровольца в организации одного из самых масштабных спортивных событий всей страны в 2024 году - это бесценный опыт работы в большой и дружной команде, прекрасная возможность улучшить свои личностные навыки, познакомиться с ребятами из других городов и стран, завести новых друзей. Волонтеры всегда будут в гуще событий, в самом центре праздника спорта. Это воспоминания и впечатления, которые останутся на всю жизнь", - привели в правительстве слова главы Якутии Айсена Николаева.

Как добавили в правительстве, Якутия и Киргизия подписали меморандум в ходе XI Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". Планируется обучение и направление волонтеров из Республики Кыргызстан на игры "Дети Азии" в Якутске, а также информационная поддержка и популяризация волонтерского движения.

Международные спортивные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. В восьмой раз их планируется провести в Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года. Власти Якутии ожидают приезд представителей не менее 35 стран.