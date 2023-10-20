В России предложили увеличить объем социальной рекламы в прайм-тайме

Это принесет пользу обществу и государству в целом, считает автор инициативы первый зампредседателя комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР вносит на рассмотрение палаты законопроект, обязующий рекламораспространителей выделять на социальную рекламу не менее 20% годового объема транслируемой ими рекламы в прайм-тайме. Инициатором законопроекта выступил первый зампредседателя комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Изменения вносятся в закон "О рекламе". По действующим нормам рекламораспространители обязаны выделять на соцрекламу лишь 5% годового объема транслируемой рекламы в прайм-тайм. Законопроектом предлагается увеличить в четыре раза количество социальной рекламы, распространяемой в теле- и радиопрограммах в прайм-тайме, то есть выделять на нее не менее 20% от годового объема транслируемой рекламы.

"Сейчас мы видим, какую масштабную пропаганду ведет Запад против традиционного, духовно-нравственного сознания российского общества. Мы в ЛДПР считаем, что увеличение годового объема распространяемой рекламы в четыре раза будет очень полезным как для нашего общества, так и для государства в целом", - пояснил ТАСС Сухарев.

Уточнется, что прайм-тайм - это время суток, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию. Наиболее эффективным временем предлагается считать с 07:00 до 09:00, а также с 19:00 до 23:00 в будние дни, в выходные - с 19:00 до 24:00.