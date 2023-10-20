В ДНР к декабрю 2023 года у четырех операторов появится мобильный интернет

Как сообщил и.о. главы министерства связи республики Денис Курашов, пока абонентам "Мегафона", "Билайна", Tele2 и МТС республики доступны только голосовые вызовы и СМС

ДОНЕЦК, 20 октября. /ТАСС/. Абоненты "Мегафона", "Билайна", Tele2 и МТС смогут использовать мобильные сети для передачи данных с ноября-декабря этого года, в настоящее время им доступны только голосовые вызовы и СМС. Об этом сообщил ТАСС и.о. главы министерства связи республики Денис Курашов.

"Провели модернизацию, идет донастройка. Мы уже апробировали (возможности работы РОС) на "большую землю". Сейчас производится "тонкая настройка" оборудования ядра сети, идет внедрение новой биллинговой системы. [По началу передачи данных по мобильному интернету российских операторов связи в ДНР] мы упираемся в биллинг, потому ноябрь-декабрь", - сказал Курашов.

Он добавил, что также в республике строят инфраструктуру еще два российских оператора, известных в Херсонской области и в Крыму: "Мир-телеком" и "+7-телеком". Когда они приступят к работе, станет известно позднее.

После того, как ДНР вышла из-под контроля Киева, в республике оказывает услуги связи мобильный оператор "Феникс". В январе операторы сотовой связи "большой четверки" приступили к работе в регионе в тестовом режиме на сетях местного оператора. Сейчас в ДНР абонентам "Мегафона", "Билайна", Tele2 и МТС доступны голосовые вызовы и СМС. К октябрю 2023 года "Феникс" провел модернизацию ядра сети, что позволит повысить стабильность услуг связи в регионе. Также модернизация позволит использовать SIM-карты оператора на территории всей страны, а на сетях "Феникса" - полноценно работать операторам "большой четверки". Планируется, что в других регионах РФ "Феникс" начнет работать в роуминге с ноября.