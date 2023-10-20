В Москве за пять лет обновили 40% медицинской инфраструктуры

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, капитально отремонтировали больше 40 корпусов больниц и построили несколько крупных медцентров и комплексов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. За пять лет было обновлено 40% медицинской инфраструктуры столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Чтобы качество лечения с каждым днем только улучшалось, системно модернизируем столичное здравоохранение. <…> За пять лет обновили 40% медицинской инфраструктуры города. Капитально отремонтировали больше 40 корпусов больниц, построили несколько крупных медцентров и комплексов", - сообщил мэр.

Он отметил, что в работе находятся многопрофильный лечебный комплекс детской ГКБ святого Владимира, лучевой корпус ММКЦ "Коммунарка", а также лечебно-диагностический комплекс МГОБ №62 в Сколково.

Собянин также сообщил, что в данный момент завершается модернизация инфекционной службы. "В приоритете и качество детской медицинской помощи. Например, расширили программу скрининга новорожденных и его спектр", - добавил он. Собянин напомнил, что в 2013 году была запущена "сосудистая сеть", а паллиативная помощь была выведена "на совершенно новый увроень".

Мэр рассказал, что была полностью усовершенствована система онкологической помощи столицы. Москвичи теперь получают полный цикл онкопомощи на базе пяти онкоцентров, а не в разрозненных отделениях. На базе крупных многопрофильных клиник формируется новый медицинский каркас, были изменены принципы оказания медицинской помощи и внедрены единые алгоритмы и стандарты. "Эффективность лечения значительно выросла", - подчеркнул он.

"Всего с учетом построенного возведем 1 млн кв. м новых медобъектов. Столько же отремонтируем", - резюмировал Собянин.