В Индии прошел семинар в честь 80-летия победы СССР в битве на Кавказе

В ходе мероприятия также состоялось открытие выставки фотографий и плакатов времен ВОВ

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 октября. /ТАСС/. Семинар, посвященный 80-летию победы СССР в битве на Кавказе во время Второй мировой войны, прошел в Русском доме в Тривандруме на юге Индии. Как сообщил корреспонденту ТАСС почетный консул России и директор Русского дома в Тривандруме Ратиш Наир, мероприятие организовал Русский дом при поддержке правительства Ставропольского края, музейно-выставочного комплекса "Россия - моя история" и почетного консульства РФ.

"В ходе семинара, объединившего известных русистов и историков из Южной Индии, представителей общественности, студентов местных вузов, прошло и открытие выставки фотографий и плакатов, рассказывающих об этом периоде. Русский дом намерен и в дальнейшем организовывать подобные программы, чтобы новое поколение индийцев знало реальную историю, поскольку историю сегодня иногда пытаются переписать", - сказал Ратиш Наир.

Семинар открыл известный историк, бывший директор Института государственного языка профессор Картикеян. В своем выступлении профессор отметил, что сегодня вся Европа живет мирной жизнью ценой жизней более 28 млн советских людей, погибших во Второй мировой войне.

"Кавказская битва была одной из самых продолжительных битв, продолжавшейся 442 дня. Основной задачей военно-политического руководства Германии был захват Таманского полуострова и Кубани, а также кавказских республик СССР с целью захвата нефтяных месторождений. В годы той войны Советский Союз производил 80% всех горюче-смазочных материалов в этом регионе. Их потеря могла парализовать Красную Армию. Советский Союз понимал, что захват Германией республик Северного Кавказа и Закавказья также повлияет на международную ситуацию", - рассказал собравшимся историк.

В свою очередь, заведующий кафедрой истории Государственного колледжа искусств при Университете штата Керала (столицей которого является Тривандрум) доктор Гопакумар сказал, что, если бы Советский Союз не выиграл битву за Кавказ, Турция вступила бы в войну на стороне Германии. Член Индийского совета исторических исследований доктор Джи Сандхья отметил значение советской победы над фашизмом в создании современного мирового порядка.

Как отметил Наир, на выставке, открывшейся в Русском доме, представлено около 50 фотографий, запечатлевших различные моменты боевых действий на Кавказе, а также советские плакаты времен войны. "Нам удалось представить интересные плакаты и уникальные исторические фотографии. В их числе плакаты "Мы будем сражаться за Кавказ!", "На Запад!", а также фотографии бойцов Советской Армии в освобожденном Пятигорске в январе 1943 года, солдат морской пехоты Черноморского флота в бою за Новороссийск, конников казачьего разведывательного расчета в предгорьях Кавказа в 1942 году. Выставка вызвала большой интерес публики, особенно студентов-историков", - отметил собеседник агентства.